نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 2021/01/03 والقنوات الناقلة “تشيلسي * السيتي، برشلونة * هويسكا” في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 2021/01/03، في الدوريات العالمية الكبرى والقنوات الناقلة للمباريات، من أهم وأشهر كلمات البحث عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، من قبل عشاق الساحرة المستديرة في سائر الدول العربية، وقنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري لتلك المباريات، لذا سنقدم لحضراتكم متابعينا عبر موقعكم المتميز على الدوام “ثقفني”، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة فتابعونا. مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة المباراة الموعد القناة الناقلة نيوكاسل يونايتد * ليستر سيتي 16.15 بتوقيت القاهرة،17.15 بتوقيت مكة HD 1 تشيلسي * مانشستر سيتي 18.30 بتوقيت القاهرة، 19.30 مكة HD1 مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة المباراة الموعد والقناة الناقلة أتلتيك بلباو* إلتشي 15.00 بتوقيت القاهرة، 16.00 بتوقيت مكة قناة بي إن HD 3 ألافيس* أتلتيكو مدريد 17.15 بتوقيت القاهرة، 18.15 بتوقيت مكة المكرمة قناة بي إن HD 3 ريال سوسيداد * أوساسونا 19.30 بتوقيت القاهرة، 20.30 بتوقيت مكة المكرمة، قناة بي إن HD 3 هويسكا* برشلونة 22.00 بتوقيت القاهرة، 23.00 بتوقيت مكة المكرمة، قناة بي إن HD 1 مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة انتر ميلان * كروتوني : الموعد 13.30 بتوقيت القاهرة، 14.30 بتوقيت مكة المكرمة القناة HD 1.

فيورنتينا * بولونيا : الموعد 16.00 بتوقيت القاهرة،17.00 بتوقيت مكة المكرمة، القناة الناقلة HD 8.

بارما * تورينو : الموعد 16.00 بتوقيت القاهرة، 17.00 بتوقيت مكة المكرمة القناة الناقلة HD 9.

أتالانتا * ساسولو : الموعد 16.00 بتوقيت القاهرة، 17.00 بتوقيت مكة المكرمة القناة الناقلة HD 5.

كالياري * نابولي : الموعد 16.00 بتوقيت القاهرة، 17.00 بتوقيت مكة المكرمة القناة الناقلة HD 4.

روما * سامبدوريا : الموعد 16.00 بتوقيت القاهرة، 17.00 بتوقيت مكة المكرمة القناة الناقلة HD 6.

جنوى * لاتسيو : الموعد 16.00 بتوقيت القاهرة، 17.00 بتوقيت مكة المكرمة القناة الناقلة HD 7.

بينفينتو * ميلان : الموعد 19.00 بتوقيت القاهرة، 20.00 بتوقيت مكة المكرمة القناة الناقلة HD 4.

يوفنتوس * أودنيزي : الموعد 21.45 بتوقيت القاهرة، 22.45 بتوقيت مكة المكرمة القناة الناقلة HD 4.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 2021/01/03 والقنوات الناقلة “تشيلسي * السيتي، برشلونة * هويسكا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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