نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد بعد عرض إيطالي للاعب ها زارد هل فعلاً تم فقد الأمل للفريق في المقال التالي

عمر شويل - جدة ريال مدريد تم العرض لإيطالي اللاعب ايدن ها زارد وتداولت الأخبار عن رحيله في هذا الشهر من بداية عام جديد وهل كان هذا موقف ثابت من المدرب زيدان كما تم أنتشار الأخبار من ريال مدريد مباشر عن ما إذا كان هذا الخبر صحيح من عدمه أو بالفعل سيتم تنفيذه في هذا الشهر تم الكشف من قبل بعض الصحف الأسبانية خلال اليوم عن أن هناك عرض من إيطاليا للنجم البلجيكي الشهير ايدن ها زارد عن ما تم نشره عن أخبار ريال مدريد بأن هذا العرض يخص رحيل اللاعب خلال شهر يناير الحالي من العام الجديد 2021 كما جاء هذا الخبر وفقاً لما تم ذكره من الصحيفة الخاصة بالأخبار الرياضية “SPORT” .

ريال مدريد تنتظر بالفعل سيتم تنفيذ هذا الخبر ومترقبه رحيل اللاعب ها زارد :-

أوضح النادي أنتر ربما قد يتم السعي إلي أن النادي يحصل علي الخدمات الخاصة بالنجم البلجيكي لصالحه وذلك حسب ما تم توضيحه من الصحيفة فأن الإدارة لنادي ريال مدريد ما زالت عندها الثقة الكاملة في هذا اللاعب المتألق ذو مستوي مهاري مميز وأيضاً ثقة النادي في القدرات الفنية التي يمتلكها هذا اللاعب الكبير والتي أشترته من أجل الارتقاء بمستوي النادي ، كما أن اللاعب ها زارد يمر بفترة تعتبر سيئة في المسيرة الكروية الخاصة به في صفوف النادي منذ أن أنضم لهذا النادي الملكي .

أخبار ريال مدريد التي تم تداولها وتصريحات المدرب زين الدين زيدان :-

في الوقت الذي تم الإعلان عن هذا الخبر الخاص برحيل ها زارد صرح المدرب زين الدين زيدان بأن الآن اللاعب أسينسيو هو أفضل بدرجة كبيرة وأنه عبر عن شعوره بالسعادة لأجل هذا اللاعب وفي نفس الوقت يري المدرب زين الدين زيدان وهو المدير الفني الحالي للنادي بأن الفريق في الوقت الحالي لا يملك أي لاعب نفس مقدار الإمكانيات الخاصة باللاعب ها زارد وذلك لما كان يصنع فارقاً في أفضل الحالات .

طقم النادي الجديد وبعد أرتداء ها زارد له وما مدي الإصابات وكمية الانتقادات الموجهة له :-

طقم ريال مدريد وبه كان اللاعب المدريدي ها زارد كان قد تم تعرضه إلي كمية كبيرة من الإصابات وأيضاً كمية كبيرة من الانتقادات وذلك بسبب الحالة البدنية السيئة الخاصة به والتي تم ظهورها عليه منذ أنضمامه من اليوم الأول في صفوف النادي ، كما أنه جدير بالذكر بأن اللاعب ها زارد كان قد شارك حتي الآن في عدد ثلاثون مباراة مع الفريق وتم تسجيل أهداف ثلاثة خلال مدة مشاركته مع الفريق كما صنع سبعة أهداف وذلك في موسمه الثاني مع الفريق .

شعار ريال مدريد الذي كان يتبعه ويقرره يتسبب لهم في الصعود للصدارة لليغا بثنائية في شباك سيلتا فيغو :-

حقق الفريق المدريدي الفوز الغالي عليهم وذلك في أثناء أستضافة سيلتا فيغو والتي كان اللقاء بهم تحقق من خلاله الفوز بالهدفين ويعتبر فوز ثمين للفريق والتي كانت أحداث المباراة التي تمت امس والتي كانت في تصنيف الجولة رقم سبعة عشر في الدوري الإسباني وتم تسجيل الهدفين من اللاعب لوكاس فاسكير واللاعب ماركو أسينسيو في التوقيت للدقيقة السادسة والدقيقة ثلاثة وخمسون وبسبب هذا الفوز الثمين يرفع النادي رصيد نقاطه إلي ستة وثلاثون نقطة وذلك تسبب في نزع الصدارة بشكل مؤقت من جاره أتليتكو وهو صاحب رصيد همس وثلاثون نقطه والذي من المقرر أن يحل غداً كضيف علي ديبور تيفو في نفس الجولة كما أن هناك جولتين أخرتين مؤجلتين .

ريال مدريد وبعد انتشار رحيل ها زارد الذي أكدته وتداولته الصحف في أنحاء كثيرة من العالم وفي المقابل علي الناحية الأخري يتوقف الرصيد الخاص باللاعب سيلتا فيغو عند الرصيد بعدد النقاط الثلاثة والعشرون نقطة ويحتل المركز الثامن علي الجدول الخاص بالترتيب الذي يجمع كل الفرق الخاصة بالدوري الإسباني الخاص بكرة القدم .