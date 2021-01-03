بدء التصويت الإلكتروني في المرحلة الثانية من انتخابات برلمان شباب مصر

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات برلمان شباب مصر بوزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن انطلاق ماراثون أول أيام عملية التصويت الإلكتروني بالمرحلة الثانية من انتخابات برلمان شباب مصر2020 تحت شعار «كن قياديا....كن مؤثرا»، حيث بدأ الناخبون في التوافد طبقا للموعد المحدد لفتح اللجان الفرعية في العاشرة صباحا ويستمر التصويت فيها حتى الخامسة مساء وعلي مدار اليوم وغدا الاثنين، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل المقر الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء).

ويشارك في الاستحقاق الانتخابي في الجولة الثانية (10740) شابا وشابة أعضاء برلمان بمراكز الشباب، ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم والمسجلين في الاستمارة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة من سبتمبر حتى نهاية أكتوبر الماضي.

ويتنافس على المقاعد (298) مرشحا بواقع (144) مقدا للنظام الفردي و(154) مقعدا لنظام القوائم في (57) دائرة انتخابية داخل (110) مقرات انتخابية بمراكز الشباب.

وتشهد محافظة القاهرة التنافس بين 53 مرشحا في 10 دوائر انتخابية داخل 21 مقرا انتخابيا للحصول على 29 مقعدا، وفي محافظة القليوبية التنافس بين 30 مرشحا في 3 دوائر داخل 7 مقرات للحصول على 15 مقعدا.

وتشهد محافظة الدقهلية التنافس بين 64 مرشحا في 10 دوائر انتخابية داخل 19 مقر للحصول على 33 مقعدا، وفي محافظة المنوفية التنافس بين 53 مرشحا في 5 دوائر انتخابية داخل 7 مقرات للحصول على 12 مقعدا.

وفي محافظة الغربية التنافس بين 61 مرشحا في 5 دوائر انتخابية داخل 10 مقرات للحصول على 19 مقعدا، في محافظة كفر الشيخ التنافس بين 125 مرشحا في 4 دوائر داخل 12 مقرا للحصول على 68 مقعدا.

وتشهد محافظة الشرقية التنافس بين 73 مرشحا في 8 دوائر انتخابية داخل 14 مقر انتخابي للحصول على 45 مقعد، وفي محافظة دمياط التنافس بين 13 مرشحا في دائرتان داخل 2 مقر للحصول على 8 مقاعد.

وفي محافظة بورسعيد التنافس بين 22 مرشحا في دائرتان داخل 5 مقرات للحصول على 11 مقعدا، وفي محافظة الإسماعيلية التنافس بين 23 مرشحا في 3 دوائر انتخابية داخل 3 مقرات للحصول على 9 مقاعد.

وتشهد محافظة السويس التنافس بين 12 مرشحا في دائرة واحدة داخل مقر واحد للحصول على 6 مقاعد، وفي محافظة شمال سيناء التنافس بين 54 مرشحا في 3 دوائر انتخابية داخل 5 مقرات للحصول على 39 مقعدا، وفي محافظة جنوب سيناء التنافس بين 18 مرشحا في دائرة واحدة داخل 4 مقر إداري للحصول على 4 مقاعد.

شددت اللجنة العليا للانتخابات جميع المحافظات المشاركة بالماراثون الانتخابي على اتباع الإجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة المشاركين، لن يسمح بدخول المقر الانتخابي لمن يخالف ذلك، تيسيرا وتعزيز لمشاركة أعضاء برلمان الشباب في كل المحافظات حددت اللجنة العليا لجنة خاصة داخل مقرات مديريات الشباب والرياضة للمغتربين وأحقيتهم في التصويت الإلكتروني.

وجدير بالذكر تجرى العملية الانتخابية في جميع المحافظات بنظاميها الفردي والقائمة حيث إن عدد مقاعد الفردي (270) مقعد بينما مقاعد القائمة (298) مقعدا، وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط، الفصل التشريعي مكون من دورين انعقاد (عامان)، على أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحدا، ووضعت اللجنة العليا الرموز الانتخابية ذات طابع خاص لمرشحي الفردي والقائمة، اختيار رموز الهوية الوطنية لمرشحي الفردي، رموز المشروعات القومية لمرشحي الـ 5 قوائم (العاصمة الإدارية، مدينة العلمين الجديدة، مدينة الجلالة، مدينة بشائر الخير مدينة الآثاث بدمياط)، وذلك تعزيزا للهوية الوطنية ونشر الوعي بالمشروعات القومية، تم توزيع المقاعد وفقا للكتلة التصويتية للمشاركين بكل محافظة بإجمالي (568) مقعدا.