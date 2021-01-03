ثلاثي الريشة الطائرة يغادرون القاهرة للمشاركة في بطولتي تايلاند الدولية

غادرت صباح اليوم الأحد، بعثة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، متوجهه إلى العاصمة التايلاندية "بانكوك" للمشاركة في بطولتي "تايلاند" الدولية، حيث إنهما مدرجتان ضمن البطولات الدولية المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة.

ومن المقرّر، أن تقام البطولة الأولى خلال الفترة من 12 وحتى 17 يناير، فيما تقام البطولة الثانية من 19 وحتى 24 من نفس الشهر.

وتضم قائمة المنتخب كلًا من "أدهم حاتم الجمال، هادية حسني، ضحى هاني".

وسافر الثلاثي مبكرًا بسبب وجود حجر صحي في تايلاند يمتد من 7 لـ14 يومًا.

ويسعى اتحاد اللعبة برئاسة هشام التهامي لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين لأولمبياد طوكيو 2020.