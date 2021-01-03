مقابل 108 ملايين جنيه إسترليني.. تطور جديد بشأن انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

كشف تقرير صحفي، عن تطور جديد، بشأن إمكانية انتقال النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر الموقع "givemesport" الإنجليزي، أن محمد صلاح ضمن اهتمامات نادي ريال مدريد خلال الصيف المقبل، ولكن اللاعب لن يأتي مقابل ثمن بخس".

وأشار الموقع، إلى أن محمد صلاح قد يكلف ريال مدريد 108 ملايين جنيه إسترليني على الأقل، وهي القيمة التسويقية الحالية للاعب.

وأضاف الموقع، أن ريال مد أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق يأمل في تحقيق أكبر استفادة مادية من وراء محمد صلاح.

وتابع الموقع: "من الأفضل أن يستعد مشجعوا ليفربول ليرحيل صلاح، لأن اللاعب قد يصل إليه عرضا في غضون أشهر قليلة".