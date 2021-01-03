بسبب كورونا.. هل يتم تأجيل قمة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم؟

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد،عن احتمالية تأجيل مباراة جديدة ضمن الجولة السابعة عشر من عمر البطولة، بسبب فيروس كورونا.
ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على نظيره تشيلسي، في تمام السادسة والنصف مساءً، بالبريميرليج.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "صن"، فإن عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في صفوف مانشستر سيتي ارتفع إلى 8 لاعبين.
وكانت رابطة البريميرليج، أعلنت في بيان لها، تأجيل المباراة المقررة اليوم، الأحد، بين فولهام ومضيفه بيرنلي، بسبب ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف فولهام.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 26 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان، بالتساوي مع تشيلسي الذي يحتل المركز السادس بفارق الأهداف من 16 مباراة.
وستكون المباراة خارج التوقعات، نظرًا لتشابه مشوار البلوز والسيتي في الدوري هذا الموسم، حيث إن تشيلسي خاض 16 مباراة وتمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات وتعادل 5، وتلقى 4 هزائم.
بينما خاض السيتيزن 14 مباراة، وتمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات وتعادل 5 مباريات، فيما تلقى هزيمتين.
ويسعى كل منهما في المباراة للخروج بالثلاث نقاط، من أجل تحسين موقفهما، واقتحام المربع الذهبي المؤهل لدوري الأبطال.
وتلقى مانشستر سيتي ضربة موقعة، بعد أن أكدت الصحف الإنجليزية، غياب إيدرسون الحارس الأساسي، بسبب العزل الذاتي.
وكان إيدرسون كتب عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "المنزل ذاته، ظروف أخرى مختلفة، بعيدا عن أطفالي، عام جديد سعيد، وليبارك الرب 2021".
وسيعتمد بيب جوارديولا، مدرب السيتي، على زاك ستيفن بدلا من إيدرسون، بحسب التقارير.
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