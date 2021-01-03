استعدادا لمواجهة سونيديب.. مسحة طبية لبواليا ولاعبي الأهلي

أجرى الجهاز الفني والطبي والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ولاعبو الفريق مسحة طبية اليوم، الأحد؛ استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على بطل النيجر في لقاء الذهاب بالعاصمة نيامي بهدف دون رد أحرزه المالي أليو ديانج.

كما خضع والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لمسحة طبية رفقة زملائه بالفريق ظهر اليوم الأحد.

وأجرى بواليا المسحة الطبية؛ للاطمئنان عليه قبل الانتظام في تدريب الأهلي غدا الاثنين.

وظهر والتر بواليا في استاد مختار التتش لأول مرة بعد انضمامه للأهلي قادما من الجونة لمدة أربع سنوات بدأت من يناير الجاري.