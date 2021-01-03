لوكاكو يقود تشكيل إنتر ميلان لمواجهة كروتوني في الدوري الإيطالي

يستضيف فريق انتر ميلان منافسة كروتوني اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف علي ملعب سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا ) ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الإيطالي. وأعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق انتر ميلان تشكيلته لمواجهة كروتوني كالتالي : حراسة المرمي : هاندانوفيتش الدفاع :باستوني - دي فري - سكرنيار - حكيمي الوسط : يونج - باريلا - بروزوفيتش - فيدال الهجوم : لاوتارو - لوكاكو ويحتل فريق انتر ميلان فى المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الغريم التقليدي إيه سي ميلان المتصدر، وجاء فريق كروتوني فى المركز الـ19 "قبل الأخير" برصيد 9 نقاط .

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