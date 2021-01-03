نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر مهند عون، وكيل أعمال الدولي التونسي فرجاني ساسي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مفاوضات تجديد عقده مع الفريق، خلال الفترة الحالية.

وينتهي عقد ساسي بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاقبشأن تجديد عقده مع الفريق حتى الآن.

وقال عون في تصريحات صحفية: "أشكر مجلس إدارة الزمالك السابق والحالي، لكن ساسي لم يحصل على مستحقاته حتى الآن".

وأضاف: "ٔنا أثق في الإدارة الحالية، وأثق في تسليمهم لمستحقات ساسي، المالية بالكامل في الموعد المحدد، وأشكر مجلس الزمالك الحالي على مجهودهم ودعمهم، واللاعب يبلغ جمهور الزمالك بكامل محبته وتقديره لهم".

وكان فرجاني ساسي، قد وجه رسالة غامضة، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، في ظل سعي اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، وكتب اللاعب التونسي: «لقد طفح الكيل»، ووضع إشارة إلى حساب زميله في الزمالك، طارق حامد.