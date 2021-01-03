برشلونة يعلن مدة غياب كوتينيو

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن برشلونة الإسباني عن المدة المتوقع أن يغيبها نجم الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو في الفترة المقبلة بسبب الإصابة.

وتعرض كوتينيو للإصابة في ركبته اليسرى أثناء مواجهة إيبار في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وشارك كوتينيو في الموسم الحالي مع برشلونة في 14 مباراة في مختلف البطولات وأحرز ثلاثة أهداف بينما صنع لزملائه تمريرتين حاسمتين.

وقال برشلونة في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت:"أجرى كوتينيو عملية جراحية ناجحة اليوم السبت لإصابته في الغضروف المفصلي الخارجي في ركبته اليسرى".

واختتم النادي الكتالوني بيانه قائلاً :"مدة غياب فيليب كوتينيو المتوقعة ستكون ثلاثة أشهر تقريبًا".