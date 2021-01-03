نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسحة طبية جديدة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بطل النيجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الجهاز الفني والطبي والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعبو الفريق مسحة طبية اليوم، الأحد؛ استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على بطل النيجر في لقاء الذهاب بالعاصمة نيامي بهدف دون رد أحرزه المالي أليو ديانج.

ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب بطل النيجر بعد غد الثلاثاء على ستاد السلام الدولي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.