نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يوجه رسالة حاسمة إلى زيزو والونش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت إدارة نادي الزمالك، رسالة حاسمة للثنائي، أحمد سيد زيزو، ومحمود حمدي الونش، بشأن مفاوضات الأندية الأخرى لضمهما في الميركاتو الشتوي.

ويمتلك زيزو عرضاً من أحد أندية الدوري الإماراتي، بينما يريد أهلي جدة التعاقد مع الونش، في يناير الجاري.

وجاء قرار إدارة الزمالك برفض رحيل الثنائي في يناير الجاري بشكل نهائي وتأجيل الأمر إلى نهاية الموسم الجاري.

وأكد مسئولو الزمالك للثنائي على أهمية بقائهما في الوقت الحالي خاصة أن الفريق مرتبط بمباريات هامة وصعبة على كافة المستويات.

على جانب آخر قام مسئولو نادي الزمالك بتشكيل لجنة تعاقدات في الأيام الماضية نجحت في حسم التجديد لبعض لاعبي الفريق بشكل رسمي.

وضمت لجنة التعاقدات كل من إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية وخالد رفعت مدير التسويق بالإضافة إلى طارق حشيش رئيس اللجنة المالية.

ونجحت تلك اللجنة في حسم ملف التجديد للاعبي الفريق جنش وأوباما وشيكابالا في الأيام الماضية.

وأصبحت تلك اللجنة مسئولة عن كافة المهام التعاقدية فيما يتعلق بالصفقات الجديدة بالإضافة إلى التجديد لبعض لاعبي الفريق.