جائزة الابداع الرياضي تتحدي كورونا وتستعد لدورة جديدة

رفع مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أسمى آيات الشكر والعرفان الى القيادة الرشيدة لرعايتها الكريمة لمختلف أفراد المجتمع وتوفير سبل الأمان لهم وكذلك مساعدة الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة جائحة كوفيد 19 التي جعلت عام 2020 عام التحديات الصعبة التي طالت جميع مجالات الحياة ومن بينها القطاع الرياضي.

كما أكد مجلس الأمناء على تنفيذ توجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، و الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، في وضع خطط العمل وإطلاق المبادرات التي تساهم في عودة النشاط الرياضي وتوفير منصات التنافس للرياضيين التي تمنح المبدعين الرياضيين الفرصة لتقديم أفضل مستوياتهم والعودة إلى منصات التتويج في البطولات العالمية المختلفة والانطلاقة المنتظرة لأولمبياد طوكيو صيف العام 2021.

جاء ذلك خلال الاجتماع 29 لمجلس الأمناء الذي عقد بنظام الفيديو برئاسة مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة، وحضور خالد علي بن زايد نائب رئيس مجلس الأمناء، و أعضاء المجلس: د.حسن مصطفى، د.خليفة الشعالي، مصطفى العرفاوي، موزة المري، أمين عام الجائزة، أحمد مساعد العصيمي ، منى بو سمرة ، و ناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة.

وأكد مطـر الطايـر أن هذا الاجتماع يأتي بعد عام من التحديات التي واجهت العالم بشكل عام والرياضة بشكل خاص وكذلك بعد توقف للبطولات والدورات والأنشطة الرياضية، لكن العمل في الجائزة لم يتوقف من أجل تحديث الخطط بما يتناسب مع التحديات وسبل مواجهتها تنفيذا لتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، و الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة ، لأن الجائزة لا تكتفي بتكريم المبدعين الرياضيين بعد تحقيق انجازاتهم بل تمكنهم من تحقيق تلك الإنجازات عبر غرس روح الابداع في العمل الرياضي والتعاون مع مختلف المؤسسات الرياضية والاتحادات الدولية واللجان الأولمبية والبارالمبية.

كما أكد معالي مجلس الأمناء أن اسم الجائزة هو جائزة الإبداع، وأن من جوانب الابداع والتميز هو النجاح في التعامل مع المتغيرات والتطور الحاصل في مختلف المجالات وهو الأمر الذي راعته الجائزة وتعمل على تحقيقه وتحفيز الجميع على تحقيقه وتكريم المتميزين والمبدعين في هذا المجال المهم من خلال إضافته لمحور التنافس للدورة 11 من الجائزة.

وأعرب الطاير عن الفخر بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل رؤية وحكمة القيادة الرشيدة التي ساهمت في عودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف المجالات ومن بينها الرياضة حيث شهدنا تنظيم نسخة جديدة رائعة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز "دبي جلوب سوكر" وهو الحدث الأول على الإطلاق الذي يقام بطريقة الحضور المباشر منذ تفشي جائحة كوفيد 19 ، كما عبّر رئيس مجلس الأمناء عن ثقته بأن العالم سينتصر على التحديات بالإرادة الصلبة والخطط الصحيحة والتعاون الدولي، وتمنى للجميع عاما جديدا سعيدا يكون عام عودة البطولات والإنجازات والإبداعات الرياضية التي ستكون أولها النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد في جمهورية مصر العربية الشقيقة خلال شهر يناير 2021.

كما تقدم الطاير بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمناء بالتهنئة لد. حسن مصطفى عضو مجلس أمناء الجائزة رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بمناسبة حصوله على الرئاسة الشرفية مدى الحياة للجنة الأولمبية المصرية وكذلك بمناسبة إقامة بطولة العالم لكرة اليد في الشقيقة مصر.

وتم في الاجتماع الاطلاع على تقارير اللجان الدائمة في الجائزة وهي اللجنة الفنية ولجنة التحكيم ولجنة الاتصال والتسويق والاضافات المقترحة لمحور التنافس المؤسسي لتكريم المؤسسات التي نجحت في التعامل مع التحديات خلال الفترة الماضية وعلى الخطة التنفيذية للجائزة والفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة وحتى موعد حفل تكريم الفائزين في الجائزة والمقرر خلال شهر يناير 2022 ومن بينها الملتقيات والندوات وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها والتوجيه بالإعلان عنها خلال الفترة المقبلة .