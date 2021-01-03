تحطيم رقم فاولر التاريخي.. إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح أمام ساوثهامبتون

وسبق وأن سجل محمد صلاح 7 أهداف في شباك ساوثهامبتون بقميص نادي ليفربول.
وفي حال سجل محمد صلاح هدفا مع مباراة الغد، سوف سيتساوي مع روبي فاولر الهداف التاريخي للريدز في ساوثهامبتون بـ 8 أهداف، بينما يحتاج " مو" إلى هدفين من أجل الانفراد بلقب هداف ليفربول التاريخي في شباك القديسين.
يذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا، بفارق هدف عن هيونج سون لاعب توتنهام صاحب المركز الثاني.
ويسعى فريق ليفربول لتحقيق الفوز على ساوثهامبتون في مباراة الغد للانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
وفشل ليفربول في تحقيق الفوز آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز التاسع بـ 26 نقطة.
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