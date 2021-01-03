سفير اليابان يشيد بإجراءات تنظيم مصر لمونديال اليد: يمكننا الاستفادة من التجربة

وصل منتخب اليابان إلى القاهرة، كأول منتخب من أصل 31 منتخبا يصلون خلال الأيام المقبلة للمنافسة في النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021.
ويخوض رجال المدرب داجور سيجوردسون وديتين ضد مصر يومي 5 و7 يناير، قبل انطلاق البطولة يوم 13 يناير.
وأشار مدير البطولة حسين لبيب، إلى إعجاب سفير اليابان لدى مصر ماساكي نوكي، بأداء الدولة المصرية في ترتيب هذا الحدث الضخم.
وقال نوكي: "نحن راضون بشدة عما تفعله الدولة المصرية من أجل سلامة الفريق الياباني. ونحن متفقون تماما مع إجراءات الدولة المستضيفة وليس لدينا أي ملاحظات. يمكننا أيضا التعلم والاستفادة من تلك التجربة".
وتقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 32 منتخبا، على 4 صالات هي صالة استاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر.
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