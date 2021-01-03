الغيابات تضرب المقاصة قبل مواجهة الإسماعيلى بالدوري

يعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة من غياب عدد من نجومه البارزين خلال مواجهة الإسماعيلي، المقرر إقامتها اليوم باستاد المقاولون العرب فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.
ويفقد المقاصة جهود مدافعه الأساسى أحمد مودى، بسبب الإيقاف، عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة له خلال مواجهة الجونة الماضية، بينما يغيب عبدالله مجدى لاعب الوسط الأساسى فى تشكيل المقاصة هذا الموسم بسبب الإصابة أيضا وكذلك الأمر بالنسبة لأحمد عادل ميسي الجناح الهجومى.
وفى هذا السياق ، استقر إيهاب جلال، المدير الفنى لمصر للمقاصة، على تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلى اليوم والذى من المقرر أن يتكون من:
حراسة المرمى: محمود حمدى
خط الدفاع: حسن فتحى وأحمد صبيحة "أسامة العزب" وعاصم سعيد ومحمد دسوقي.
خط الوسط: هشام محمد وخالد أوتشو وشيملس بيكلى.
خط الهجوم: باولن فوافي ورجب عمران ومروان حمدي "مفتاح طقطق".
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