إلزام موظفي اتحاد الكرة بإجراء مسحة كورونا قبل العمل

ألزمت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، موظفى اللجان والإدارات فى الجبلاية بإجراء مسحة فيروس كورونا قبل الحضور إلى مباشرة أعمالهم.

واخطرت الجبلاية موظفى اللجان والإدارات بضرورة احضار نتيجة مسحة فيروس كورونا من المعامل المعتمدة لدى وزارة الصحة وتسليمها إلى المسؤولين فى الاتحاد لضمان خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد اعلنت قرارا إداريا بتنظيم العمل داخل مقر الجبلاية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد تقليص أعداد الموظفين داخل اللجان والإدارات، بحيث يتم التناوب على العمل بحضور نصف القوة العاملة لمدة أسبوع وراحة أسبوعا، على أن يتم حضور النصف الثاني فى الأسبوع الذى يليه، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى أقرتها وزارة الصحة.

وأهابت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، بموظفى اللجان والإدارات بضرورة اتباع إجراءات صارمة والتباعد الاجتماعى خلال العمل داخل مقر الجبلاية ومشروع الهدف بمدينة ٦ أكتوبر.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن ٩ قرارات جاءت على النحو الآتي:

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسا: إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى إشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: إرجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف وليد العطار، المدير التنفيذي، بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.