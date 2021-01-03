4 صفقات مدوية.. كيف نجح الزمالك فى إحباط مخطط بيراميدز تجاه نجومه

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك الحالى فى الحفاظ على قوام الفريق الأول لكرة القدم من الرحيل خلال الفترة المقبلة بعد تجديد عقود عدد كبير من نجوم الفريق.

وشهدت الفترة الماضية محاولات قوية من قبل بيراميدز للحصول على عدد من اللاعبين من الزمالك وعلى رأسهم المهاجم مصطفى محمد والمدافع محمود الونش ويوسف أوباما صانع الألعاب بجانب أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر.

وقطع الزمالك الطريق بشكل كامل على بيراميدز بشأن ضم مصطفى محمد المهاجم الأبرز داخل الكرة المصرية فى الوقت الحالى بعد أن أكد مسئولو الأبيض رفضهم التام لبيع مصطفى محمد "داخليا" وفى حال رحيله سيكون إلى الدوريات الأوروبية، وبالفعل اقترب مصطفى محمد من الرحيل إلى الدوري الفرنسي بعد تلقيه عرضا رسميا من قبل نادي سانت إتيان الفرنسي ووصول المفاوضات من الجانب الفرنسي مع الزمالك إلى مرحلة متقدمة للغاية خاصة بعد انتظام اللاعب فى تدريبات الأبيض وانتهاء أزمته مع الإدارة.

أما بالنسبة لمحمود الونش مدافع الزمالك، فرفض مسئولو الأبيض فكرة رحيل اللاعب فى الوقت الحالى عن الفريق، وتم إبلاغ مسئولى بيراميدز بالرفض القاطع لفكرة رحيله إلى الفريق السماوى.

وجاء عرض بيراميدز لمحمود الونش مدافع الزمالك بعد أن نجح اللاعب فى خطف كل الأنظار إليه نتيجة المستويات المميزة التى يقدمها يوما تلو الآخر مع فريقه الأبيض.

واستطاع مسئولو الزمالك فى الحفاظ على يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق والذى ارتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى بيراميدز مع نهاية تعاقده مع الزمالك قبل التجديد بنهاية الموسم الكروى الجارى.

ونجح الزمالك فى تجديد تعاقده مع يوسف أوباما أحد أبرز اللاعبين داخل الفريق نتيجة المستويات المميزة التى يقدمها مع الفارس الأبيض وهو الأمر نفسه بالنسبة لأحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر والذى تم تجديد التعاقد معه بشكل رسمي من قبل الزمالك.

ويبقى الملف الشائك داخل الزمالك الآن هو حسم تجديد التعاقد مع فرجانى ساسي لاعب وسط الفريق والذى يعد واحدا من الأعمدة الرئيسية داخل الفريق الأبيض نتيجة القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها.