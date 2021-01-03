نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يُحذر لاعبي الزمالك من العروض الوهمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، لاعبي الفريق بعدم الانسياق وراء العروض الوهمية التي يجلبها الوكلاء خلال فترة الانتقالات الحالية.

وحذر باتشيكو جميع اللاعبين من الدخول في أي مفاوضات مع الوكلاء دون عرض رسمي بعلم مسئولي النادي، وأن معظم العروض في فترة الانتقالات تكون وهمية.

وتمكن الزمالك من الفوز أمس على إنبي بهدفين مقابل هدف، جاءت أهداف الزمالك عن طريق "أشرف بن شرقي و يوسف أوباما" بينما جاء هدف إنبي عن طريق رامي صبري.

وبهذا الفوز يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 10 نقاط ، حيث خاض الأبيض 4 مباريات تمكن من الفوز في ثلاثة وتعادل في لقاء.