نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يبدأ خطوات قيد صفقته الجديدة محليا وإفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ مسؤولو النادي الأهلي، إجراءات قيد الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق الجديد، من أجل المشاركة مع الفريق في البطولات المحلية والإفريقية.

وتعاقد الأهلي مع بواليا، لمدة أربع مواسم مقبلة، بناءً على رغبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانيالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي يرغب في ضم لاعب أجنبي بمواصفات خاصة.

كما تم قيد والتر بواليا على حساب الأنجولى جيرالدو دا كوستا، الذى وضعه الأهلى فى قائمة الانتظار التى استحدثها اتحاد الكرة مؤخرًا، لحين تسويقه خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يتم قيد والتر بوالبا فى قائمة الأهلي بشكل رسمي، ليكون جاهزًا للمشاركة فى مباريات المارد الأحمر الرسمية سواء المحلية أو الأفريقية، أو بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في شهر فبراير المقبل.