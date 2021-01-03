نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي السعودي وأخر أخبار النادي من مباريات ورحيل الونش لنادي ألزمالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأهلي السعودي وأخبار عن أنتقال الونش لصفوف النادي للمشاركة في الدوري السعودي كانت قد تداولت الصحف المحلية هذا الخبر برحيل اللاعب وتوقيت المشاركة في الدوري السعودي كان هذا أيضاً من أخبار النادي الأهلي السعودي الذي تم تداوله بين صفوف اللاعبين ومديري النادي عن تحقق هذا الخبر في الوقت القريب وكانت أخبار الأهلي السعودي في أخر مبارياته والتي كانت مع النادي نادي التعاون والتي انتهت نتيجة المباراة به بفوز نادي التعاون بثلاثة أهداف مقابل لا شئ والتي دارت أحداثها بالأمس .

الأهلي السعودي ومواعيد المباريات في الأيام القادمة خلال شهر يناير الحالي :-

يلتقي النادي الأهلي بنادي القادسية يوم الجمعة القادم الثامن من يناير بنادي القادسية في تمام الرابعة وأربعون دقيقة يلتقي النادي في يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من يناير الحالي بنادي الهلال في تمام السابعة وعشر دقائق . أما في يوم التاسع عشر من يناير الحالي يلتقي النادي مع نادي أبها وذلك سيكون في تمام السابعة وعشر دقائق . المباراة الأخيرة لشهر يناير الحالي فيها يلتقي بها النادي مع نادي الاتفاق يوم الرابع والعشرون من الشهر في تمام السابعة وعشر دقائق مساءً .

النادي الأهلي السعودي وترتيبه في الدوري السعودي من مباريات ورصيد نقاط وما له وما عليه :-

عدد المباريات التي لعبها النادي هي أحدي عشر مباراة .

عدد المباريات التي فاز بها هي سبعة مباريات من أصل أحدي عشر .

عدد المباريات التي تعادل فيها النادي كانت ثلاثة مباريات .

عدد المباريات التي خسر النادي بها هي مباراة واحدة فقط .

له من رصيد النقاط خاصته ثمانية عشر نقطة .

عليه من رصيد النقاط خاصته ستة نقاط .

فارق النقاط ما بين ما له وما عليه هو اثنا عشر نقطة .

أجمالي عدد النقاط الخاصة بالنادي هي أربع وعشرون نقطة .

أخبار الأهلي السعودي الأخيرة وملخصها الخاص بفوز النادي أمام الراقي :-

أوضح المدير الفني الخاص بفريق التعاوني وهو باتريس كارتيرون السر الذي كان بسببه تم فوز السكري وهو الكبير أمام نادي أهلي جدة والتي كانت نتيجته الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ والتي كانت تجمعهم المباراة في مساء الأمس يوم السبت وذلك كان من ضمن المنافسات الخاصة بالجولة الحادية عشر وذلك في أطار بطولة دوري كأس صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان وبعد فوز نادي التعاون قد أرتفع رصيد النقاط الخاص به إلي سبعة عشر نقطة وبذلك أحتل المركز السادس بالجدول الخاص بترتيب الدوري السعودي للمحترفين وذلك أثر علي رصيد النادي الأهلي بإيفاق رصيد النقاط عند اثنان وعشرون نقطة وذلك بفارق عدد نقطتين لصالح نادي الهلال .

الحرب الجماهيرية التي قامت بسبب اللاعب عمر السومة وأحراجه للنادي :-

الدوري السعودي وفيه كانت قد شهدت المباراة التي كانت أحداثها بين نادي التعاون ونادي الأهلي في الجولة رقم أحدي عشر للدوري السعودي للمحترفين الواقعة التي أثارت الجدل في صفوف جماهير النادي الخاصة باللاعب السوري عمر السومة وذكرت بعض الصحف أن اللاعب عمر قد تعرض لانتقادات شديدة وذلك في الوقت الذي خرج منه من الملعب في أحداث الشوط الأول وبعدها تم توجيه صراخاً شديداً من احد الجماهير للاعب وللبعض من أعضاء الفريق وكان عمر قد غضب بشكل شديد مما حدث من المشجع وتم توجيه سؤال منه للنادي كيف يتم السماح له بذلك والجمهور كان ممنوعاً من أن يدخل .

ماذا تسبب فيه اللاعب عمر السومة والضرر الذي حدث لفريقه وتأثر نقاط الفريق :-

فشل اللاعب السوري عمر السومة في أنه يسجل ضد نادي التعاون وذلك تسبب له في التوقف عند رصيد ستة أهداف وترتيبه الرابع في هدافي الدوري بفارق بعدد ثلاثة أهداف عن اللاعب كارلوس ستراندبيرج المهاجم في نادي أبها ويذكر أن عمر السومة نجح في أنه يفوز بلقب هداف الدوري السعودي ثلاثة مرات علي التولي .

الأهلي السعودي كانت جماهيره علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر كانت قد انقسمت لفريقين فيما يخص الواقعة التي تخص اللاعب عمر السومة أذ أن مجموعة من الجماهير انتقدت اللاعب بشكل شديد بينما طلب البعض من الجماهير الذين ينتمون للنادي الأهلي بأن اللاعب عمر السومة ينضم للفريق كما ناشد أحد جماهير النادي بأن إدارة النادي تأخذ رد فعل مع عمر السومة بسبب ما تم منه تجاه الجماهير .