رسميا: بوكيتينو مدربا جديدا لباريس سان جيرمان

قال باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت إنه تعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق حتى يونيو حزيران 2022 بعد إقالة توماس توخيل.

وابتعد المدرب الأرجنتيني، الذي لعب في صفوف باريس سان جيرمان في بداية القرن الحالي، عن التدريب منذ إقالته من توتنهام في نوفمبر تشرين الثاني 2019 بعد عدة أشهر من قيادته لنهائي دوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام منافسه المحلي ليفربول.

وقال المدرب البالغ عمره 48 عاما إنه فخور بتولي هذا المنصب وإن النادي “لديه مكانة خاصة في قلبي”.

وأضاف المدرب الذي يملك الحق في تمديد عقده لموسم: “أعود إلى النادي اليوم بطموح كبير وتواضع وأنا متحمس للعمل مع مجموعة من أفضل المواهب في العالم”.

وتابع: “هذا الفريق يملك إمكانات مذهلة وسأحاول مع طاقمي فعل كل شيء لتقديم أفضل ما هو ممكن لباريس سان جيرمان في كل البطولات.. سنحاول منح فريقنا القوة والهوية الهجومية التي تحبها الجماهير.

وكالات