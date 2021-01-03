شعرنا بخيبة أمل.. مانشستر سيتي يحقق مع ميندي في واقعة ليلة رأس السنة

قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التحقيق في واقعة لاعبه الفرنسي بنجامين ميندي، واختراقه للبروتوكول الصحي الخاص بفيروس كورونا، في ليلة رأس السنة الجديدة.

وكانت أشارت تقارير صحفية، إلى أن ميندي أقام حفلًا في منزله ليلة رأس السنة مع أصدقائه، وخالف البروتوكول الصحي لفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم مانشستر سيتي في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "النادي يعلم بواقعة ميندي وانتهاكه لبروتوكول فيروس كورونا ليلة رأس السنة الجديدة".

وتابع: "شعرنا بخيبة أمل عندما علمنا بمخالفة ميندي للوائح، وقررنا التحقيق معه داخليًا".

