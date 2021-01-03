الشرقية للدخان يعلن ضم طارق وطني نجم الترسانة

أعلن نادي الشرقية للدخان عن أول صفقات الانتقالات الشتوية الجارية بالتعاقد مع طارق وطني الظهير الأيسر لفريق الترسانة لمدة موسم ونصف لدعم دفاعات الفريق في دوري القسم الثاني.

ويسعى فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء إبراهيم المدير الفني لتدعيم بعض المراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمواصلة سجل الانتصارات في المسابقة والمنافسة على الصعود للدورى الممتاز.

كان فريق الشرقية للدخان حقق الفوز على منافسة سوهاج أمس بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

ويحتل فريق الشرقية للدخان المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 16 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادل وحيد وخسارة.