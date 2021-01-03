وانضم شونجا إلى تشاكوما تيشا مادجيفانديلا من أورلاندو بايرتس قبل بداية الموسم على سبيل الإعارة، وسجل هدفا خلال 3 مباريات بمسابقة الدوري الجنوب أفريقي حتى الآن.
وأكد كوميتس في تصريحات أبرزها موقع "كيك أوف" الجنوب أفريقي، تعاقده مع جاستين شونجا خلال الشتاء، وعدم ذهابه إلى الزمالك مثلما ذكرت الصحف منذ 10 أيام.
وتابع: "ما تردد حول التعاقد مع شونجا صحيح، نحن ننتظر المباريات المقبلة، لتحقيق احتياجاتنا قبل فتح سوق الانتقالات.
وانضم شونجا إلى تشاكوما تيشا مادجيفانديلا من أورلاندو بايرتس قبل بداية الموسم على سبيل الإعارة، وسجل هدفا خلال 3 مباريات بمسابقة الدوري الجنوب أفريقي حتى الآن.
كانت تقارير صحفية أشارت إلى رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع جاستون شونجا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتعويض رحيل مصطفى محمد المحتمل.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ جاستون شونجا 600 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بديل مصطفى محمد.. رئيس كيب تاون يكشف حقيقة خطف نجم أورلاندو من الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.