بديل مصطفى محمد.. رئيس كيب تاون يكشف حقيقة خطف نجم أورلاندو من الزمالك

كشف جون كوميتس رئيس نادي كيب تاون الجنوب أفريقي حقيقة التعاقد مع الزامبي جاستين شونجا لاعب فريق أورلاندو بايرتس المعار إلي تشاكوما تيشا مادجيفانديلا، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وانضم شونجا إلى تشاكوما تيشا مادجيفانديلا من أورلاندو بايرتس قبل بداية الموسم على سبيل الإعارة، وسجل هدفا خلال 3 مباريات بمسابقة الدوري الجنوب أفريقي حتى الآن.

وأكد كوميتس في تصريحات أبرزها موقع "كيك أوف" الجنوب أفريقي، تعاقده مع جاستين شونجا خلال الشتاء، وعدم ذهابه إلى الزمالك مثلما ذكرت الصحف منذ 10 أيام.

وتابع: "ما تردد حول التعاقد مع شونجا صحيح، نحن ننتظر المباريات المقبلة، لتحقيق احتياجاتنا قبل فتح سوق الانتقالات.

وانضم شونجا إلى تشاكوما تيشا مادجيفانديلا من أورلاندو بايرتس قبل بداية الموسم على سبيل الإعارة، وسجل هدفا خلال 3 مباريات بمسابقة الدوري الجنوب أفريقي حتى الآن.

كانت تقارير صحفية أشارت إلى رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع جاستون شونجا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتعويض رحيل مصطفى محمد المحتمل.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ جاستون شونجا 600 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.