مانشستر سيتي يعلن إصابة لاعب جديد من صفوفه بكورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم، الأحد، إصابة لاعبه إريك جارسيا بفيروس كورونا المستجد. وقال مانشستر سيتي، عبر حسابه الرسمي عبر "تويتر": "يمكن لنادي مانشستر سيتي تأكيد إصابة إريك جارسيا وأحد الموظفين بفيروس كوفيد-19". ودخل الثنائي العزل الذاتي وفقًا للوائح رابطة الدوري الإنجليزي، والبروتوكول هناك بشأن الحجر الصحي. وأضاف في بيانه: "كل شخص في النادي يتمنى لزملائنا الشفاء العاجل قبل عودتهما للعمل والتدريب". وأشارت تقارير صحفية اليوم، إلى إحتمالية إلغاء قمة تشيلسي ومانشستر سيتي المقرر إقامتها في السادسة والنصف مساءً في الدوري، بعد وصول عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في صفوف مانشستر سيتي إلى 8 لاعبين. ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 26 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين، بالتساوي مع تشيلسي الذي يحتل المركز السادس بفارق الأهداف من 16 مباراة.

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