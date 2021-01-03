اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بخوض مران استشفائي، ظهر اليوم الأحد، حيث أدوا مرانًا في «الجيم» عبارة عن فك عضلات وتدريبات خفيفة.
وخضع اللاعبون لمسحة طبية قبل 48 ساعة من مباراة سونيديب بطل النيجر المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد فاز على سونيديب في لقاء الذهاب بالنيجر بهدف نظيف حمل توقيع المالي أليو ديانج.
وحصل الفريق على راحة من المران أمس السبت، عقب مباراة وادي دجلة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مران استشفائي للاعبي الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.