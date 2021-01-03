مران استشفائي للاعبي الأهلي

اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بخوض مران استشفائي، ظهر اليوم الأحد، حيث أدوا مرانًا في «الجيم» عبارة عن فك عضلات وتدريبات خفيفة.

وخضع اللاعبون لمسحة طبية قبل 48 ساعة من مباراة سونيديب بطل النيجر المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على سونيديب في لقاء الذهاب بالنيجر بهدف نظيف حمل توقيع المالي أليو ديانج.

وحصل الفريق على راحة من المران أمس السبت، عقب مباراة وادي دجلة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري.