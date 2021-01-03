تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة فولفسبورج في الدوري الألماني

يستضيف فريق بوروسيا دورتموند منافسه فولفسبورج، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" بعد قليل ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري الألماني. وأعلن لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند تشكيلته وجاء كالتالي : حراسة المرمي : بوركي الدفاع : جيريرو - هوميلس - أكانجي - مونييه الوسط : ديلايني - فيتسيل - رينا الهجوم : رويس - سانشو - هالاند ويحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 22 نقطة بينما جاء فولفسبورج في المركز الخامس برصيد 24 نقطة .

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