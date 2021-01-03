نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران استشفائي للاعبي الأهلي قبل مباراة سونيديب في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء مران استشفائي، ظهر اليوم الأحد، حيث أدوا مراناً في «الجيم» عبارة عن فك عضلات وتدريبات خفيفة.

وخضع اللاعبون لمسحة طبية قبل 48 ساعة من مباراة سونيديب بطل النيجر المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على سونيديب في لقاء الذهاب بالنيجر بهدف نظيف حمل توقيع المالي أليو ديانج.

وحصل الفريق على راحة من المران أمس السبت، عقب مباراة وادي دجلة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري.