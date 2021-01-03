نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة خلاف لاعب كرة القدم راموس مع نادي ريال مدريد ورحيل هازارد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ريال مدريد، هو فريق كرة قدم أسباني بدء في عام ١٩٠٢ في العاصمة الإسبانية مدريد، ويلعب فريق هذا النادي في الدوري الأسباني ولقب بأفضل فريق لكرة القدم في القرن العشرين، وفاز بعدة بطولات منها الدوري الأسباني ٣٤ مرة ورأس ملك أسبانيا ١٩ مرة، ودوري أبطال أوروبا حيث فاز في ١٩ بطولة.

حقيقة خلاف اللاعب راموس مع ريال مدريد

سيرجيو راموس هو لاعب كرة قدم أسباني يلعب في نادي ريال مدريد، وما زال الغموض يحيط بقراره عن الرحيل عن سانتياجو برنابيو فبعض الأنباء تؤكد ذلك والأخرى تنفي رحيله، وصدرت أخبار أخرى عن بقائه في العاصمة وخلافات بشأن العقود الجديدة، حيث حدث خلاف بين راموس وبين رئيس النادي حيث أراد راموس الحصول على عقد جديد يفيد بأنه يظل موجود في سانتياجو برنابيو حتى ٢٠٢٤، بينما أرادت إدارة النادي علي منحه عقد لمدة سنة واحدة، ووافق راموس علي توقيع العقد وتجديده حتى ٢٠٢٣، وهناك مفاوضات أخرى إذ يرغب راموس في وضع بند إضافي في العقد يفيد بمنحه مكافأة مالية قدرها ٢ مليون يورو في حال وصول مشاركاته في المباريات بالموسم الواحد إلى ٣٠ مباراة وتظل هذه المفاوضات قائمة بين الطرفين.

حقيقة رحيل اليدين هازارد عن ريال مدريد

هناك بعض الأخبار التي وردت في الصحف الأسبانية حول رحيل اليدين هازارد لاعب كرة القدم البلجيكي من ريال مدريد في يناير ٢٠٢١، حيث أوضحت الصحف أن نادي إنتر قد سعي لضم هازارد اللاعب البلجيكي لصالحه، ولكن أوضحت الصحف أيضا تمسك إدارة نادي ريال مدريد بهازارد وقدراته الفنية في اللعب، وأوضح زين الدين زيدان المدير الفني للنادي أن هازارد من أكافئ اللاعبين في النادي، ولكن هازارد يمر الآن بفترة سيئة حيث تعرض لكثير من الإصابات في الفترة الماضية، وعدد المباريات التي شارك فيها هازارد مع النادي ٣٠ مباراة.

تخلي ريال مدريد عن اللاعب الويلزي

حيث أرادت إدارة نادي ريال مدريد في التخلي عن الويلزي لأنه أصبح عبئا على النادي خاصة لكبر راتبه ،حيث أصبح الويلزي منذ فترة يجلس علي دكة البدلاء والآن في ظل الظروف المادية التي يمر بها النادي أصبح راتب ويلزي يشكل عبئا على إدارة النادي.