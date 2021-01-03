نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2021 وترتيب هدافي البريميرليج في الموسم الحالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشهد جدول ترتيب الدوري الانجليزي موسم 2020-2021 صراع كبير بين أندية القمة وكذلك أندية القاع بعد مرور 16 جولة من بداية المسابقة حتى الآن، حيث عادت المنافسة التاريخية بين مانشستر يونايتد وليفربول من جديد على صدارة البطولة المحلية، وهذا في الوقت الذي يحاول فيه أندية مانشستر سيتي وتوتنهام وكذلك ليستر سيتي الاقتراب أكثر وأكثر من صراع المقدمة ومحاولة مزاحمة مانشستر يونايتد وليفربول على الصدارة.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2021 بعد الجولة 16

نجح مانشستر يونايتد في استغلال تعثر ليفربول وتعادله أمام نيوكاسل في الأسبوع الحالي، وانتصر الشياطين الحمر على حساب استون فيلا في مباراة قوية للغاية، جعلت يونايتد يصل إلى النقطة 33 ليصبح في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 33 نقطة مناصفة مع ليفربول ولكن الأخير هو من يتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف.

ويمكن الآن معرفة الترتيب الحالي لبطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم موسم 2020-2021 والذي جاء على النحو التالي:

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 ليفربول 16 9 6 1 22 20:37 17 33 2 مانشستر يونايتد 16 10 3 3 22 24:33 9 33 3 ليستر سيتي 0 - 0 17 9 3 5 21 20:29 9 30 4 توتنهام هوتسبير 16 8 5 3 22 15:29 14 29 5 إيفرتون 16 9 2 5 22 20:26 6 29 6 تشيلسي 16 7 5 4 22 18:31 13 26 7 أستون فيلا 15 8 2 5 23 16:29 13 26 8 مانشستر سيتي 14 7 5 2 24 12:21 9 26 9 ساوثهامتون 16 7 5 4 22 19:25 6 26 10 وست هام يونايتد 17 7 5 5 21 21:24 3 26 11 آرسنال 17 7 2 8 21 19:20 1 23 12 ليدز يونايتد 17 7 2 8 21 33:30 -3 23 13 وولفرهامبتون 17 6 4 7 21 24:18 -6 22 14 كريستال بالاس 17 6 4 7 21 29:22 -7 22 15 نيوكاسل يونايتد 0 - 0 16 5 5 6 22 24:17 -7 20 16 بيرنلي 15 4 4 7 23 20:9 -11 16 17 برايتون 17 2 8 7 21 28:21 -7 14 18 فولهام 15 2 5 8 23 23:13 -10 11 19 وست بروميتش ألبيون 17 1 5 11 21 39:11 -28 8 20 شيفيلد يونايتد 17 0 2 15 21 29:8 -21 2

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي موسم 2020-2021

لا زال الدولي المصري مهاجم ليفربول “محمد صلاح” يحتل صدارة ترتيب هدافي البطولة الإنجليزية في الموسم الحالي، حيث سجل صلاح حتى الآن 13 هدف بعد مرور 16 جولة كاملة من البداية، في حين يأتي في المركز الثاني جناح نادي توتنهام الكوري الجنوبي الدولي “سون هيون من” والذي سجل 12 هدف خلال الجولات السابقة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي في المركز الثالث، البرتغالي “برونو فيرنانديز” والذي سجل 11 هدف وساهم بشكل كبير في تصدر فريقه مانشستر يونايتد لجدول ترتيب الدوري الانجليزي 2021 حتى هذه اللحظة، وبعد برونو يأتي مجموعة من الأسماء التي تحاول تصدر قائمة هدافي البريميرليج في هذا الموسم من أمثال هاري كين ودومينيك كالفيرت ليوين.

ويذكر بأن مساء اليوم الأحد سوف يشهد مباراة قمة قوية تجمع بين مانشستر سيتي وبين تشيلسي، ويحاول كلا الفريقين تحقيق الانتصار من أجل الاقتراب أكثر من دخول المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الانجليزي لهذا الموسم.