انت الان تتابع تفاصيل خبر الليلة برشلونة ضد هويسكا موعد المباراة وتشكلية الفريق الكتلوني والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف لعشاق وتابعي الدوري الإسباني والساحرة المستديرة عدد من المباريات المهمة التي ستقام اليوم الأحد 03-01-2021 في مختلف ملاعب العالم وسيكون أهمها هي مواجهة برشلونة ضد هويسكا في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم .

مباراة برشلونة ضد هويسكا اليوم

سيحل فريق برشلونة الكتلوني ضيفا ثقيلا على هويسكا اليوم في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم ضمن الجولة 17 من منافسات الدوري، وسيكون موعد مباراة برشلونة وهويسكا في تمام الساعة 10 من مساء يوم الأحد الموافق 03-01-2021 على أرضية ملعب “الأكوراز”، وهذا اللقاء لايقبل القسمة على إثنين فمن جهة يسعى الكتلوني لاستعادة الانتصارات في الدوري الإسباني ومن جهة أخرى يسعى النادي الإسباني هويسكا لتحسين ترتيبه في جدول الدوري .

تشكيلة برشلونة اليوم أمام هويسكا

وستكون تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم أمام هويسكا هي:

في الحراسة : شتيغن

في الدفاع : ألبا – لينجليت – أراوخو – ديست

في الوسط : دي يونج – بوسكيتس

هجوم متأخر : بيدري – ميسي – ديمبلي

رأس الحربة : برايثوايت

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم

وستكون مباراة برشلونة وهويسكا منقولة عبر قنوات بين سبورت الرياضية ومن المقرر بأن تكون القناة الناقلة للمباراة هي بين سبورت 1-3 .

بينما سيكون على التعليق المعلق التونسي عصام الشوالي .