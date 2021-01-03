الدوري الإنجليزي.. شوط أول سلبي بين ليستر سيتي ونيوكاسل

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مواجهة ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، التي تجمعهما على ملعب جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

سيطر ليستر سيتي على مجريات الشوط الاول بنسبة استحواذ بلغت 60 %، وسدد 3 تسديدات جمعيهم خارج القائمين والعارضة.

في المقابل سدد نيوكاسل 3 تسديدات طوال الـ 45، دقيقة من كرة وحيدة على المرمى.

وبدأ ليستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي: