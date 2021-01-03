الدوري الإنجليزي.. شوط أول سلبي بين ليستر سيتي ونيوكاسل

سيطر ليستر سيتي على مجريات الشوط الاول بنسبة استحواذ بلغت 60 %، وسدد 3 تسديدات جمعيهم خارج القائمين والعارضة.
في المقابل سدد نيوكاسل 3 تسديدات طوال الـ 45، دقيقة من كرة وحيدة على المرمى.
وبدأ ليستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: كاسبر شمايكل
خط الدفاع: كاستاني - جوني إيفانز - ويسلي فوفونا - جيمس جوستين.
خط الوسط: تيليمانس - نيديدي - ويلفريد ماديسون.
خط الهجوم: هارفي بارنس - مارك ألبريتون- جيمي فاردي.
ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل في المركز الـ 15 بـ 19 نقطة.
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