هافرتز.. مدرب تشيلسي يرفض تكرار سيناريو محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، يرفض رحيل لاعبه الألماني كاي هافرتز عن صفوف الفريق رغم عدم إثبات كفاءته حتى الآن.

وانضم هافريتز لصفوف تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل ما يقرب من 75 مليون جنيه إسترليني قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.

وبحسب صحيفة "تيليجراف" البريطانية، فإن لامبارد يرى بأن هافرتز يحتاج للصبر عليه لإظهار إمكانياته الحقيقية مع الفريق، رافضًا رحيل اللاعب وتكرار سيناريو محمد صلاح لاعب الفريق السابق.

وأشارت الصحيفة إلى أن لامبارد يرفض أن يرحل هافرتز مثلما رحل صلاح عن تشيلسي سابقًا رغم إمكانياته الهائلة، والتي أدت لكونه أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، وكذلك الأمر بالنسبة للبلجيكي كيفن دي بروين لاعب الفريق السابق والذي انتقل لـ مانشستر سيتي.

وفشل هافرتز في التسجيل لفريقه تشيلسي حتى الآن، وهو حبيس لدكة بدلاء فريقه في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي.

ويستعد تشيلسي لملاقاة مانشستر سيتي، اليوم الأحد، في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.