جمال الغندور ناعيا سكرتير لجنة الحكام السابق: سلام يا صاحبي

نعى جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، محمد معوض، سكرتير لجنة التحكيم السابق اليوم، الأحد.

وقال "الغندور"، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، «وصعدت الروح الطاهرة إلى بارئها.. رحلت ورحل معك الاخلاص.. رحلت معك الطيبة.. رحل معك الوفاء.. مع السلامة يا صاحبى لقاؤنا القادم عندك فى الجنة إن شاء الله».

كان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد، نعى محمد معوض سكرتير لجنة الحكام الرئيسية الأسبق بعد رحلة علاج وخوضه مؤخرا عملية جراحية.

ودون اتحاد الكرة عبر الصفحة الرسمية للجبلاية «ينعي اتحاد الكرة محمد معوض سكرتير لجنة الحكام السابق الذي وافته المنية فجر اليوم الأحد بعد رحلة عطاء طويلة للتحكيم المصري» سائلين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وكل محبيه الصبر على فراقه .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون".