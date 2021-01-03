مونديال للتاريخ.. مدير بطولة اليد: جاهزون لإبهار العالم فى مصر.. وهذه خطتنا لمواجهة كورونا

أكد الدكتور حسين لبيب مدير بطولة العالم لكرة اليد المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى، على جاهزية مصر الكاملة لاستقبال العرس العالمى الكبير .

وقال حسين لبيب فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن كافة الأمور تسير على ما يرام والجميع جاهز لإقامة كأس عالم تاريخى على الأراضي المصرية .

وأضاف أن هناك تنسيق تام معالوزاراتت المعنية لخروج البطولة فى أحسن شكل ممكن، مؤكدا أن الدولة توفر كافة الإمكانيات للجنة المنظمة من أجل تقديم بطولة استثنائية على الأراضي المصرية .

وتابع : " الاتحاد الدولى برئاسة الدكتور حسن مصطفى لديه ثقة كبيرة فى القدرات المصرية فى تنظيم كأس عالم تاريخي خاصة وأنه لأول مرة يشارك به 32 دولة على مستوى العالم رغم الظروف الصعبة التى يعيشها العالم أجمع نتيجة انتشار فيروس كورونا " .

وشدد لبيب على أن الدولة المصرية حريصة على تنظيم حدث يليق بمكانة مصر وعظمتها، حيث إن البطولة تشهد اهتماما غير مسبوق من جميع أجهزة الدولة، وتسعى اللجنة المنظمة للبطولة إلى خروج هذه النسخة بشكل مشرف وتكون مثلا يحتذى به على مستوى تنظيم البطولات فى العالم.

وعن التعامل مع كورونا ، قال لبيب إن اللجنة المنظمة بالتنسيق مع اللجنة الطبية ووزارة الصحة راعت أعلى درجات الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن كل فندق في البطولة يحتوي على مايشبه مستشفى قائم بذاته، حيث تم تجهيز معمل تحاليل وغرف للأشعة وصيدلية على أعلى مستوى وعيادة لجميع التخصصات فى ظل فرض نظام الفقاعة الطبية بالبطولة.

وأشار إلى أن هناك وجود وفد من وزارة الصحة يشرف على الأطعمة والتغذية الخاصة بالمنتخبات المشاركة فى البطولة، مع وجود ما يقارب من 5 إلى 8 غرف للعزل داخل كل فندق، وتم الاتفاق على إجراء مسحات لكل العاملين بالفنادق التى تستضيف المنتخبات كل 3 أيام ، يأتي ذلك فى ضوء حرص اللجنة العليا المنظمة للبطولة على الحفاظ على سلامة المنتخبات وجميع العاملين بالبطولة فى نظام الفقاعة التى تطبق لأول مرة من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وكان وفد الاتحاد الدولي قد أبدى انبهاره بجميع تفاصيل الإقامة فى الفنادق وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية والصالات الخاصة ببطولة العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.