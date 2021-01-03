كما انفرد دوت الخليج.. ساسي يجمتع مع إدارة الزمالك لحسم ملف التجديد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن استياء التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بسبب عدم تحويل مستحقاته المالية المتأخرة لدي الزمالك كاملة.

واكد المصدر أن فرجاني ساسي يحق له الحصول على مبلغ 750 ألف يورو مستحقات متأخرة، إلا أنه تم إبلاغه بتحويل 550 ألف يورو بعد الضرائب، وهو الأمر الذي أغضبه بشدة.

وأكمل المصدر أن فرجاني ساسي، طلب الاجتماع مع اللجنة المؤقتة التي تدير النادي برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز لحل هذه الأزمة.

وأشار المصدر ان اللاعب ووكيله سوف يعقد جلسه مع لجنة الزمالك للتفاوض حول تجديد عقده، والاتفاق على كافة الأمور الخاصة بعقده الجديد وحسم الأمور المالية في العقد الجديد، خاصة أنه طلب الحصول علي مليوني يورو في العقد الجديد وهذا مثلما انفرد به صدي البلد أمس عن وجود جلسه تجمع الاعب ووكيله بمسئولي النادي الأبيض.

وكان التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، قد تلقي العديد من العروض الخارجية للرحيل عن الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وآخرها من نادي الدحيل القطري للمشاركة معه في كأس العالم للأندية، إلا أن اللاعب تحفظ علب العرض منتظرا جلسته مع الزمالك سواء بالتجديد أو الرحيل عن القلعة البيضاء.