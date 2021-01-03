أتلتيك بلباو يهزم إلتشي بهدف في الدوري الإسباني.. فيديو

فاز فريق أتلتيك بلباو على نظيره إلتشي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإسباني.

جاء هدف أتلتيك بلباو والمباراة الوحيد عن طريق إيكار موناين في الدقيق 25.

وتقاسم الفريقان نسبة الاستحواذ على الكرة طوال المباراة بـ 50 % لكل منهما، بينما سدد أتلتيك بلباو 13 تسديدة منهم تصويبتين على المرمى.

في المقابل سدد 5 تسديدات طوال اللقاء، منهم تصويبتين أيضا، عللى المرمى، لكنه فشل في هز الشباك.

وبهذا الفوز رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى النقطة 21 في المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 16 بـ 17 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.