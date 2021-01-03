4 تحديات لـ بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان بعد توليه منصب المدير الفني

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرسي، أمس السبت، عن تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، خلفًا للألماني توما توخير.

بوتشيتينو سيتولى ما تبقى من مباريات هذا الموسم، إضافة إلى الموسم المقبل، حيث ينتهي عقده في يونيو لعام 2022.

بوتشيتينو عاد مجددًا للتدريب، بعد أكثر من عام قضاه عاطلًا عن العمل، بعد رحيله عن تدريب فريقه السابق توتنهام في نوفمبر لعام 2019، بعد أربعة أشهر فقط من قيادته إياه للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا في إنجاز تاريخي للفريق، قبل أن يخسر من ليفربول الذي توج باللقب آنذاك.

ويواجه بوتشيتينو عدة تحديات مع باريس سان جيرمان، بعد توليه منصب المدير الفني للفريق، نستعرضها تباعًا

الدوري الفرنسي

الفريق أنهى مرحلة الشتاء في الدوري الفرنسي محتلًا المركز الثالث، وهو ليس المركز الذي يطمح له ملاك النادي بكل تأكيد، فالفريق تعود في العقد الأخير على حمله لقب الليج آن، لذا ستكون مهمة إعادة الفريق لوضعه الطبيعي في المسابقة أولى مسئوليات بوتشيتينو في ظل صراع قوي مع ناديي مارسيليا وليون

دوري أبطال أوروبا ومواجهة برشلونة

أوقعت قرعة دور الـ 16، فريق باريس سان جيرمان في مواجهة نظيره برشلونة الإسباني في مباراتين ستكونا الأقوى في ذلك الدور.

دور الـ 16 سينطلق في شهر فبراير المقبل، لذا ستكون الفرصة مواتية لبوتشيتينو في التعرف على لاعبيه أكثر وإعدادهم لتلك المواجهة، التي ستشكل ثاني التحديات للمدرب الأرجنتيني مع فريقه باريس سان جيرمان، الذي يبحث عن التتويج الأول بدوري الأبطال بعد خسارته النهائي في العام الماضي على يد بايرن ميونخ الألماني.

نيمار ومبابي

نيمار ومبابي هما أبرز لاعبين في الفريق الباريسي، تنتهي عقودهما مع الفريق بنهاية الموسم المقبل، هما مطمع لكثير من الأندية العالمية على رأسهما ريال مدريد وبرشلونة، وسيلعب بوتشيتينو دورًا كبيرًا في عملية إقناعهما بتجديد العقود والبقاء مع الفريق، قد ينجح في ذلك أو قد يفشل في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

إقناع حرسه القديم بالانضمام لفريقه الجديد

إحدى التحديات أيضًا لـ بوتشيتينو ستكون في إقناع حرسه القديم بالانضمام لفريقه الجديد.

حرسه القديم هم لاعبيه في توتنهام هوتسبير، وأبرز الأهداف ستكون بكل تأكيد المهاجم هاري كين، في ظل بحث الفريق الباريسي عن رأس حربة، بالإضافة إلى ديلي آلي صانع الألعاب الذي يهدف الفريق للتعاقد معه أيضًا