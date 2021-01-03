يوم جديد كله حياة.. كهربا يعود لتدريبات الأهلى بعد التعافي من كورونا.. فيديو

ونشر كهربا فيديو له من خلال خاصية " استورى " عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " .

وعلق كهربا على الفيديو قائلا " يوم جديد كله حياة ".

وأعلن محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم النادي الأهلي، مساء اليوم امس، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكشف كهربا عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، تحول عينته من إيجابية إلى سلبية، بعد المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها.

وغاب كهربا عن لقاء الأهلي الأخير أمام وادي دجلة، بسبب معاناته من الإصابة بكورونا للمرة الثانية، بعد تعرضه للإصابة في وقت سابق.