إصابات بالجملة.. كورونا يضع جوارديولا في مأزق قبل مواجهة تشيلسي

يعاني الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، من أزمة كبرى، قبل مواجهة تشيلسي، المقرر لها اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ووصلت عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف مانشستر سيتي قبل مواجهة تشيلسي إلى 6 حالات،

اللاعبون المصابون في صفوف مانشستر سيتي بفيروس كورونا هم كايل وولكر وجابرييل خيسوس وإريك جارسيا وثلاثة آخرين " لم يتم الكشف عن اسمائهم".

وتعد مباراة اليوم ذات أهمية كبرى بالنسبة لـ بيب جوارديولا، حيث سيدخل الفريق المباراة تحت شعار لابديل عن الفوز ، من أجل العودة للمنافسة على اللقب مجددا، بعد البداية الكارثية للسماوي.

وخاض مانشستر سيتي 14 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي حتى الآن، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 5 لقاءات، وخسر مباراتين.

في المقابل يعاني تشيلسي أيضا في مسابقة الدوري، رغم الصفقات من العيار الثقيل التي أبرمها الفريق قبل بداية الموسم الحالي والتي تخطت قيمتها 200 مليون يوور.

ولعب تشيلسي 16 مباراة في البريميرليج حتى الآن فاز في 7 مباريات، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 4 آخرين.

كلا الفريقين بجاحة ماسة إلى تحقيق الفوز، لكن عامل الغايابات في صفوف مانشستر سيتي بسبب فيروس كورونا، يرجح كافة تشيلسي إلى حد ما في لقاء الليلة.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بفارق الأهدا عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثامن والذي يتبقى له مباراتان مؤجلتان.