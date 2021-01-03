نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يتلقى ضربة موجعة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي قلق الجهاز الفني بقيادة أنطونيو كونتي خلال مباراة كروتوني.

وسقط لوكاكو على أرضية الميدان في الدقيقة الرابعة والسبعين وإشتكى من إصابة عضلية ولم يقدر على إستكمال المباراة ليخرج ويحل إيفان بيريسيتش بدلاً منه.

وظهر لوكاكو وهو على مقاعد البدلاء وهو يضع الثلج على ساقيه، في لقطة أقلقت كونتي، لاسيما وأن إنتر سيكون عليه مواجهة سامبدوريا بعد 3 أيام فقط بالجولة 16.