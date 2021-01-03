الرياضة

إنتر ميلان يتلقى ضربة موجعة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أثار الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي قلق الجهاز الفني بقيادة أنطونيو كونتي خلال مباراة كروتوني.

وسقط لوكاكو على أرضية الميدان في الدقيقة الرابعة والسبعين وإشتكى من إصابة عضلية ولم يقدر على إستكمال المباراة ليخرج ويحل إيفان بيريسيتش بدلاً منه.

وظهر لوكاكو وهو على مقاعد البدلاء وهو يضع الثلج على ساقيه، في لقطة أقلقت كونتي، لاسيما وأن إنتر سيكون عليه مواجهة سامبدوريا بعد 3 أيام فقط بالجولة 16.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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