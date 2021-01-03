نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم أهلي جدة يفتح النار على التحكيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى المغربي إدريس فتوحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي الإستياء من التحكيم وبالأخص تقنية الفيديو المساعد بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه ضد التعاون يوم أمس السبت لحساب مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي.

وغادر فتوحي أرضية الميدان بعد سبعة دقائق فقط من الشوط الأول بعد أن تعرض لتدخل عنيف من مدافع فريق نادي التعاون حسن كادش ولم يتخذ حكم اللقاء أي إجراء ضده وطالب بإستمرار اللعب.

ونشر فتحوي صورة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام عبر فيها عن عدم رضاه من قرار الحكم، مشيرا إلى غياب تقنية الفيديو وعدم متابعة الحكام لما يحدث في الملعب.