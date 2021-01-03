نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة المصنف أول عالميا في كرة الريشة الطائرة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الاتحاد الدولي للريشة الطائرة اليوم الأحد إن المصنف الأول عالميا كينتو موموتا أصيب بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى ما تسبب في انسحاب جميع اللاعبين اليابانيين من بطولتين مقررتين في تايلاند خلال يناير/ كانون الثاني الجاري.

وكان موموتا (26 عاما) يخطط للعودة للبطولات الدولية في بانكوك هذا الشهر بعد غياب استمر لنحو عام كامل في أعقاب تعرضه لحادث سير أصيب خلاله بجروح خطيرة.

وأضاف الاتحاد الدولي "تجمع موموتا مع بقية لاعبي المنتخب الياباني.. في المركز الوطني للتدريب في كيتا بطوكيو في الثاني من يناير".

وبناء على ذلك قرر الاتحاد الياباني للريشة الطائرة سحب جميع لاعبيه المنافسين في الفردي والزوجي من بطولتي تايلاند المفتوحتين (المقررتين في 12-17 و19-24 من الشهر الجاري".