نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة عرض سانت إيتيان لضم مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مسئولو الزمالك حقيقة عرض سانت إيتيان الفرنسى لضم مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال أشرف قاسم المشرف على الكرة بالزمالك، أن سانت إيتيان الفرنسي لم يتقدم بعرض رسمي لضم مهاجم الفارس الأبيض مصطفى محمد، مؤكدا أن كا المفاوضات كانت شفهية.

وأضاف، أن اللاعب أعلن رغبته في البقاء مع الفريق بعد أن علم بعدم وجود مفاوضات رسمية من الفريق الفرنسي.

وحقق الزمالك فوزًا غاليًا على حساب إنبي أمس السبت بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري المصري.