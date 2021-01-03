نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الهلال والزهور بدوري القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي الهلال في تحقيق فوز غالي علي فريق الحرية بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث.

بهذة النتيجة يرفع الهلال رصيدة للنقطة الرابعة، ويتوقف رصيد الحرية عند النقطة الثالثة.

الزهور يفوز على الشرطة



وفي إطار نفس الجولة وعلي ملعب مركز شباب مطروح، واصل الزهور الصاعد حديثا للقسم الثالث إنتصاراتة بالفوز علي الشرطة المطروحي بهدفين مقابل لاشئ .

جاء تشكيل نادي الزهور يضم، محمد موسي، أحمد محمد، حامد الجارح، أحمد منصور، أنور فرج، محمد زين، عبد اللطيف عاطف، أمين زهران، جمال الدين عوام ، شادي خيري، ابراهيم منتصر. البدلاء : محمد علي ، محمد موسي، كريم حامد، محمد عاطف، عبد المحسن علي، كريم رجب، غريب علي، عبد الرواف حمد. أحرزه هدفي الفوز للزهور، البديل عبد المحسن علي كرواية، بالدقيقة 70 وأمين زهران بالدقيقة 80. تولى إدارة المباراة رضا النعناعي ووليد الصردي ومحمد رضا متولي. بهذة النتيجة يرفع الزهور رصيدة للنقطة السادسة ويتصدر المجموعة، بينما يظل فريق الشرطة بدون نقاط.



وتعادل أمس، فريق مركز شباب الحمام مع نادي مطروح بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب مركز شباب مطروح ليحصد شباب الحمام أول نقطة لة بالدوري في مباراتة الأولي بعد أن جنبتة القرعة المشاركة في الجولة الأولي، ويحصل مطروح علي أول نقطة بعد هزيمتة في الجولة الأولي.



وكانت مباريات الجولة قد أفتتحت الجمعة بمباراة المصري السلوم ومركز شباب برج العرب والتي إنتهت بفوز المصري السلوم بهدف رضا فتحي.

ليرفع المصري رصيدة للنقطة الرابعة، ويظل مركز شباب برج العرب بدون نقاط.



ترتيب المجموعة الثانية عشر



1- الزهور 6 نقاط

2- المصري السلوم 4 نقاط

3- الهلال 4 نقاط

4- الحرية 3 نقاط

5- شباب الضبعة 3نقاط

6- شباب الحمام نقطة وحيدة

7- مطروح نقطة وحيدة

8-الشرطة بلا نقاط

9- شباب برج العرب بلانقاط