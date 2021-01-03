في الدوري الإنجليزي: توتنهام يستعيد نغمة الانتصارات وفوز ثالث تواليًا لأرسنال

لندن – أ.ف.ب: سجل المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونج-مين هدفه المئة في صفوف توتنهام في مختلف المسابقات ليقوده إلى فوز صريح على ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة، هو الاول له في خمس مباريات، في المرحلة السابعة عشرة من بطولة إنجلترا في كرة القدم، فيما واصل ارسنال صحوته محققًا انتصاره الثالث تواليًا على حساب مضيفه وست بروميتش بنتيجة كاسحة 4-صفر، وكان قائد توتنهام هاري كاين افتتح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 29، واضاف سون الثاني بعد تمريرة حاسمة من الأول (43)، فيما سجل المدافع البلجيكي طوبي ألدرفيريلد الثالث بضربة رأسية (50).

ورفع سون رصيده من الاهداف الى 12 في الدوري هذا الموسم، فانفرد بالمركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح المتصدر، وكاين الى 10 اهداف هذا الموسم والى 169 هدفا في مختلف المسابقات مع فريقه منذ بدايته معه في سبتمبر 2015. وعلق سون على إنجازه قائلا “إنه إنجاز رائع وكبير، لا أملك الكلمات المناسبة للحديث عنه، لكن الفضل يعود إلى زملائي والجمهور وأنا فخور وسعيد ببدء السنة الجديدة بتسجيل الهدف المئة مع فريقي”.

ورفع توتنهام رصيده الى 29 نقطة وانتزع المركز الثالث مؤقتا بفارق الاهداف عن ليستر سيتي وايفرتون الذي خسر امام وست هام صفر-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، مع مباراة مؤجلة ضد فولهام كانت مقررة الاربعاء الماضي وذلك بسبب حالات اصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الاخير والتي ارتفعت وأدت الى تأجيل مباراته ضد مضيفه بيرنلي.

في المقابل، توقفت صحوة ليدز يونايتد عند فوزين متتاليين، آخرهما كان كاسحا على مضيفه وست بروميتش البيون 5-صفر الثلاثاء، فمني بخسارته الثامنة ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

وخسر النادي اللندني جهود مدافعه الايرلندي مات دوهيرتي لطرده بالانذار الثاني (90+2). واشاد مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو باداء فريقه بقوله “النقاط الثلاث في غاية الاهمية. اعتقد باننا فهمنا جيدا كيف يمكن للفريق المنافس ان يؤذينا وكيف يمكن ان نؤذيه. من هذه الناحية انا سعيد جدا لكني اعتقد ايضا انه باستطاعتنا تقديم المزيد”. وواصل ارسنال صحوته محققًا انتصاره الثالث تواليًا على حساب مضيفه وست بروميتش بنتيجة كاسحة 4-صفر وسط تساقط الثلوج. وسجل الإسكتلندي كيران تييرني (23) والشاب بوكايو ساكا (28) والفرنسي ألكسندر لاكازيت (61 و64) اهداف الضيوف ليرفع النادي اللندني رصيده الى 23 نقطة في المركز الحادي عشر.