منتخب الصالات يبدأ أول معسكراته الداخلية ببوشر استعدادا للاستحقاقات القادمة

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات معسكره الداخلي الاول للعام 2021 في صالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والذي ينطلق من 10 ويستمر حتى 21 من يناير الجاري وذلك استعدادا للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها المشاركة في منافسات نهائيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم خلال الفترة من 19 مارس و حتى 3 من ابريل 2021 بدولة الكويت، كما يستعد منتخبنا ايضا للمشاركة في دورة الالعاب الاسيوية بتايلند من 21 وحتى 30 مايو، جدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للصالات بقيادة المدرب يونس الفهدي قد استقر على القائمة الحالية للمنتخب 16 لاعبا وبالتالي سوف تتواجد القائمة في المعسكر الداخلي القادم .

اعتماد الخطة الاعدادية للفترة القادمة

وكالعادة سوف يكون المعسكر القادم له روزنامة مخصصة في التدريبات الصباحية والمسائية مع التركيز على عدد من النقاط الفنية لبعض المراكز التي سوف يستفيد منها اللاعبون قبل انطلاقة المعسكرات الخارجية، كما سيكون لدى لاعبي المنتخب قائمة من البرامج الاعدادية خلال الاشهر القائمة الى حين الدخول الى منافسات الاستحقاقات المنتظرة وبالتالي فإن المعسكر الداخلي الثاني سوف ينطلق من 30 يناير ويستمر حتى 4 من فبراير من العام 2021 اما المعسكر الداخلي الثالث سوف تكون مدته قصيرة لانه سيتبعه معسكر خارجي، حيث ينطلق من 7 ويستمر حتى 10 من فبراير وسيكون المعسكر في مملكة البحرين، وسيكون اللاعبون على موعد مع عدد من المباريات الودية مع منتخب البحرين، و سينطلق المعسكر الخارجي من 11 وحتى 15 من فبراير القادم و سيكون اللقاء الاول يوم 12 من فبراير واللقاء الثاني يوم 14 من فبراير وبعد العودة من المعسكر الخارجي سوف يخضع اللاعبون لمعسكر داخلي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر .

قائمة لاعبي المنتخب للمعسكر القادم

وتتكون قائمة لاعبي المنتخب خلال المعسكر القادم من كل من : عمار بن عبدالرحمن البوسعيدي و هشام بن عبدالله الوهيبي و وليد بن أحمد الفارسي و عبدالعزيز بن عبدالله الرقادي ومحمد بن أحمد اللواتي وسامر بن عبداللطيف البلوشي و خلفان بن حمد المعولي ومنصور بن سيف الهادي و مهند بن علي الشبلي وعيسى بن سبيل البلوشي ومحمد بن زايد العدوي و لؤي بن علي الوهيبي ومعتصم بن رياض الشامسي وزامل بن عبداللطيف البلوشي ومخلد بن حمد الرقادي وعيسي بن يعقوب الجابري .