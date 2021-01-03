الجهاز الفني لمنتخب القدم الشاطئية يضم عددا من العناصر الجديدة بمشاركة 15 لاعبا أساسيا

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

ينتظم لاعبو منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية في معسكر داخلي مغلق على رمال مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بدءا من يوم 10 ويستمر حتى 24 من يناير الجاري، ويشارك في المعسكر ما يقارب 15 لاعبا منهم لاعبون اساسيون والبعض منهم تم اختيارهم من بطولة الاندية الشاطئية الاخيرة وتأتي هذه الاعدادات لمشاركة منتخبنا الوطني في 4 بطولات قارية والتي تم تأجيل بطولتين منها وهي بطولة دورة الالعاب الخليجية الثالثة في الكويت والتي كانت من المفترض ان تقام في مارس القادم ودورة الالعاب الاسيوية في الصين والتي من المفترض ان تقام ايضا في ابريل المقبل ولكن احترازيا بسبب تفشي فيروس كورونا فقد تم ترحيل البطولتين الى ديسمبر نهاية العام الجاري وبالتالي فان اعداد كتيبة منتخبنا الوطني قائمة ولن تتوقف في الاعدادات نظرا لقرب المشاركة في بطولة كأس الخليج لكرة القدم الشاطئية خلال الفترة من 17 وحتى 23 فبراير القادم بمملكة البحرين والاعداد ايضا للمشاركة في بطولة كأس اسيا الشاطئية في مملكة تايلند من 25 من ابريل وحتى 5 من مايو القادم والمؤهلة الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في روسيا 2021 .

برنامج اعدادي متكامل

وقال نبيل البلوشي مدير المنتخب : بالرغم من إلغاء بطولتين للعام الجاري الا ان اعداد المنتخب للفترة القادمة مستمر على قدم وساق، حيث من المفترض ان نشارك في 4 بطولات ولم يتبق الى الان سوى التواجد والمشاركة في بطولتين بشهر فبراير والثانية في شهر ابريل لهذا نرى ان الوقت قصير والمعسكر الداخلي الاول للعام الجاري سوف ينطلق بعد بضعة ايام ويشارك في المعسكر النخبة ذاتها للمنتخب اضافة الى ذلك انتقاء عدد من الاسماء وذلك من خلال تواجد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب طالب هلال والجهاز الاداري .

لقاءات ودية واستضافات

وتابع البلوشي قائلا : كما سيخضع اللاعبون لمعسكر داخلي ثاني والذي ينطلق خلال الفترة من 17 وحتى 26 من يناير الجاري وسوف يتخلل برنامج المعسكر استضافة منتخب اوروبي سيعلن عنه لاحقا وسيكون بينه وبين منتخبنا الوطني عدد من اللقاءات الودية ومن ضمن الروزنامة الاعدادية القادمة ان منتخبنا لديه 3 لقاءات ودية دولية مع منتخب ايران في مدينة بوشهر الايرانية وذلك قبل مغادرة المنتخب الى المنامة للمشاركة في البطولة .