علي الرواس: ظفار ناد كبير ولا نحب الهدوء وفي حالة حراك دائم

صلالة ـ الوطن:

قدم رئيس مجلس الادارة الشيخ علي بن أحمد الرواس التهاني لجماهير النادي ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم على البداية الطيبة في منافسات دوري عمانتل والانتصار الذي حققه الفريق في المباراة الماضية امام الاشقاء نادي الاتحاد.

ووصف الموسم الحالي بالاستثنائي نظراً للنظام الجديد للبطولة بالإضافة إلى تقليل عدد المباريات إلى جانب الأوضاع التي صاحبت انطلاقة الموسم نفسه وهو ما يحتم تجويد العمل لتحقيق الغايات.

وتحدث الشيخ علي بن أحمد الرواس عن الشد والجذب في كرة القدم واصفا اياه بالطبيعي لافتا النظر إلى ان التجاذبات التي تحدث في كثير من الأحيان بين اللاعبين والأندية والاتحاد عادية ومردها الشغف الزائد والحب الكبير لهذه اللعبة من الجميع.

وشدد بان نادي ظفار، يختلف عن أقرانه لجهة اننا ناد كبير لا نحب الهدوء ودوما ما نكون في حالة حراك دائم بحثا عن الأفضل وهذا ما نتطلع اليه دائما، لذلك في كثير من الاحيان يري البعض بأننا في هدوء تام ولكن يكون خلف ذلك الكثير من الأعمال والتحركات الصامتة التي نقوم بها ونستهدف من خلالها الوصول الى ما نريده سواء داخل الملعب او خارجه.

واشار الى ان الهدوء والالتزام كل في موقعه هو مطلب هذه الفترة واتمنى من الجميع بداية باللاعبين التركيز على دورهم داخل الملعب وأنا أضع ثقتي الكاملة فيهم وهم دائما كالعهد بهم، وكذا الحال بالنسبة للجهازين الاداري والفني بالاضافة الى مجلس الادارة الذي يقوم بالمهام الموكلة اليه على اكمل وجه.

ورحب الشيخ رئيس النادي باللاعبين المنضمين للزعيم والذين يستعدون لخوض المباريات القادمة، واكد الالتقاء بهم قريبا مؤكداً انهم فخورون بتواجدهم وسط زملائهم ويتمنون لهم تحقيق النجاح ومساعدة الفريق في الاستمرار بمشوار النتائج الإيجابية والوصول لمنصات البطولات خلال الموسم الحالي ان شاء الله

وطمأن الشيخ علي بن أحمد الرواس، جماهير ومنتسبي النادي واكد بان الامور تمضي نحو المسار الصحيح قاطعاً بأنهم يتحملون المسؤولية ويقع على عاتقهم هذا الحمل الثقيل وسيقودون سفينة النادي إلى بر الأمان مثلما وصلت خلال خمسين عاما، مطالبا بضرورة التكاتف حتى يتم تحقيق النجاح المنشود.

وتقدم الشيخ رئيس النادي بالشكر الجزيل لكل من سأل عنه خلال الفترة الماضية مؤكداً أنه في أتم صحة وعافية سائلا الله التوفيق والسداد للجميع.